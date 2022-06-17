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Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Nisan döneminde %4,4 düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 16:43:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Nisan ayında aylık %3,9 ve yıllık %6,8 düşüşle 4,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde, yerel çelik tüketimi yıllık %4,4 düşüşle 16,27 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %1,9 artış göstererek 3,43 milyon mt seviyesine yükselirken; otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %13,6 düşerek 3,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %14,2 artışla 955.482 mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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