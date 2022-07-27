Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Mayıs döneminde %5,8 düştü

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 11:35:54 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Mayıs ayında aylık %7,3 ve yıllık %11,3 düşüşle 3,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, yerel çelik tüketimi yıllık %5,8 düşüşle 20,03 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk beş ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %0,3 düşüş göstererek 4.25 milyon mt seviyesine gerilerken; otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %15,8 düşerek 4,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %13,1 artışla 1,18 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.