Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Mart döneminde %3,5 düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 11:30:54 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Mart ayında aylık %6,6 artışla ve yıllık %3,3 düşüşle 4,22 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde, yerel çelik tüketimi yıllık %3,5 düşüşle 12,21 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %2,4 artış göstererek 2,55 milyon mt seviyesine yükselirken; otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %12,5 düşerek 2,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %15 artışla 714.259 mt çelik tüketimi gerçekleşti.