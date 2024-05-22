Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Mart döneminde %1,2 düştü

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 14:04:45 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Mart ayında aylık %4,2 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 3,73 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2023’ün Ocak-Mart döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %1,2 düşüşle 11,14 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk üç ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,3 düşüş göstererek 2,16 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,2 düşüşle 2,63 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %4,1 artışla 736.072 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.