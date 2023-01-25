Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Kasım döneminde %7,2 azaldı

Çarşamba, 25 Ocak 2023 11:05:31 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %0,3 artışla ve yıllık %7,7 düşüşle 3,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %7,2 düşüşle 42,85 milyon mt oldu.

2022 yılının ilk 11 ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %6 düşüş göstererek 9,01 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %8,7 düşerek 9,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %8,5 artışla 2,57 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.