Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Kasım döneminde %4,3 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %2,9 ve yıllık %6,9 düşüşle 3,57 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2024’ün Ocak-Kasım döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %4,3 düşüşle 39,63 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk on bir ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,8 düşüş göstererek 7,65 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %7,8 düşüşle 9,79 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %2,4 artışla 2,62 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.