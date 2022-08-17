Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Haziran döneminde %9,2 düştü

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 10:39:04 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Haziran ayında aylık %1,2 artışla ve yıllık %9,7 düşüşle 3,80 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Haziran döneminde, yerel çelik tüketimi yıllık %9,2 düşüşle 11,62 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk altı ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %6 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesine gerilerken; otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %20,4 düşerek 2,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %16,1 artışla 716.173 mt çelik tüketimi gerçekleşti.