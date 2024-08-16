Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Haziran döneminde %10,6 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Haziran ayında aylık %2,2 ve yıllık %8,7 düşüşle 3,52 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2024’ün Ocak-Haziran döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %10,6 düşüşle 21,82 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk altı ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,7 düşüş göstererek 4,29 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,7 düşüşle 5,21 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %4,4 artışla 1,44 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.