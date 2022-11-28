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Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Eylül döneminde %7,1 azaldı

Pazartesi, 28 Kasım 2022 09:31:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Eylül ayında aylık %3,1 artışla ve yıllık %7,3 düşüşle 3,91 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %7,1 düşüşle 35,38 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,4 düşüş göstererek 7,41 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %11,7 düşerek 8,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %10,7 artışla 2,12 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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