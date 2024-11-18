Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Eylül döneminde %3,9 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Eylül ayında aylık %2,7 artış ve yıllık %9,9 düşüşle 3,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2024’ün Ocak-Eylül döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %3,9 düşüşle 32,39 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk dokuz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,8 düşüş göstererek 6,28 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %8,1 düşüşle 7,96 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %3,7 artışla 2,16 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.