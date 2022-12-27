Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Ekim döneminde %7,2 azaldı

Salı, 27 Aralık 2022 09:38:13 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ekim ayında aylık %4,6 ve yıllık %8,3 düşüşle 3,73 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %7,2 düşüşle 39,11 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %14,1 düşüş göstererek 8,13 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %9,6 düşerek 8,99 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %9,6 artışla 2,35 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.