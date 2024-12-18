Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Ekim döneminde %4 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ekim ayında aylık %5,8 artış ve yıllık %5,5 düşüşle 3,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2024’ün Ocak-Ekim döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %4 düşüşle 36,06 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk on ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %8 düşüş göstererek 8,88 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,5 düşüşle 6,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %3,2 artışla 2,40 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.