Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak ayında %1,9 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın yerel çelik tüketimi önceki yılın aynı ayına kıyasla %1,9 ve Aralık ayına göre %7,7 düşüşle 4,07 milyon mt oldu.
Söz konusu ayda Japonya inşaat sektöründe kullanılan çelik ürünlerin tüketimi yıllık %5,8 düşüş göstererek 771.988 mt olurken; Japon otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık bazda %6,4 düşerek 1,02 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ocak ayında Japonya’nın gemi inşaat sektöründe ise yıllık %10 artışla 241.632 mt çelik tüketimi gerçekleşti.