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Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak ayında %1,9 düştü

Cuma, 18 Mart 2022 14:21:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın yerel çelik tüketimi önceki yılın aynı ayına kıyasla %1,9 ve Aralık ayına göre %7,7 düşüşle 4,07 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Japonya inşaat sektöründe kullanılan çelik ürünlerin tüketimi yıllık %5,8 düşüş göstererek 771.988 mt olurken; Japon otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık bazda %6,4 düşerek 1,02 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ocak ayında Japonya’nın gemi inşaat sektöründe ise yıllık %10 artışla 241.632 mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  tüketim 

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