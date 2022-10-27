Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Ağustos döneminde %7 azaldı

Perşembe, 27 Ekim 2022 11:33:01 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ağustos ayında aylık %1,3 ve yıllık %6,7 düşüşle 3,79 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, yerel çelik tüketimi yıllık %7 düşüşle 31,47 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,9 düşüş göstererek 6,61 milyon mt seviyesine gerilerken; otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %13,9 düşerek 7,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %14,1 artışla 1,90 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.