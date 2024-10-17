Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Ağustos döneminde %3,1 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ağustos ayında aylık %9 ve yıllık %9,4 düşüşle 3,83 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2024’ün Ocak-Ağustos döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %3,1 düşüşle 28,92 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk sekiz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %4 düşüş göstererek 5,63 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %1,8 düşüşle 7,06 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %3,8 artışla 1,94 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.