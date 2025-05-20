Japonya’nın yerel çelik tüketimi ilk çeyrekte %3,9 geriledi

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Mart ayında aylık yatay seyrederek ve yıllık %5,8 düşüşle 3,52 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Mart döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %3,9 düşüşle 10,58 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %6,6 düşüş göstererek 2,02 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %4,3 artışla 2,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %9,5 düşüşle 666.184 mt çelik tüketimi gerçekleşti.