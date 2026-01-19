Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %1 geriledi

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Kasım ayında aylık %3,7 düşüş ve yıllık %0,8 artışla 3,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Kasım döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %1 düşüşle 39,23 milyon mt oldu.

Yılın ilk on bir ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,2 düşüş göstererek 7,41 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,3 artışla 10,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %2,5 düşüşle 2,55 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.