Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’te %0,8 düşüş kaydetti

Çarşamba, 18 Şubat 2026 12:51:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %4,9 ve yıllık %1,7 artışla 3,77 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2025’in tamamında yerel çelik tüketimi yıllık %0,8 düşüşle 43 milyon mt oldu.

2025 yılında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %2,5 düşüş göstererek 8,11 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %2,8 artışla 11,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %2 düşüşle 2,83 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.

