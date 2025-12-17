Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1,2 azaldı

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ekim ayında aylık %3,7 ve yıllık %1,6 artışla 3,73 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Ekim döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %1,2 düşüşle 35,64 milyon mt oldu.

Yılın ilk on ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,2 düşüş göstererek 6,76 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,5 artışla 9,19 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %2,8 düşüşle 2,34 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.