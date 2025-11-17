 |  Giriş 
Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %1,5 düşüş kaydetti

Pazartesi, 17 Kasım 2025 14:42:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Eylül ayında aylık %6,9 ve yıllık %3,6 artışla 3,60 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %1,5 düşüşle 31,91 milyon mt oldu.

Yılın ilk dokuz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,9 düşüş göstererek 6,04 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,6 artışla 8,24 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %3,3 düşüşle 2,09 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.

