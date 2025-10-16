Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %2,1 düşüş kaydetti

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ağustos ayında aylık %7,3 ve yıllık %0,4 düşüşle 3,37 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %2,1 düşüşle 28,31 milyon mt oldu.

Yılın ilk sekiz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,3 düşüş göstererek 5,33 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,3 artışla 7,29 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %3,8 düşüşle 1,87 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.