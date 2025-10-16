 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %2,1 düşüş kaydetti

Perşembe, 16 Ekim 2025 15:02:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ağustos ayında aylık %7,3 ve yıllık %0,4 düşüşle 3,37 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %2,1 düşüşle 28,31 milyon mt oldu.

Yılın ilk sekiz ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %5,3 düşüş göstererek 5,33 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,3 artışla 7,29 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %3,8 düşüşle 1,87 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %2,3 geriledi

18 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025’in ilk yarısında %2,3 geriledi

18 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %3,3 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Nisan döneminde %3,4 geriledi

16 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi ilk çeyrekte %3,9 geriledi

20 May | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Şubat döneminde %2,9 düştü

17 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak’ta aylık %4,4 düştü

18 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2024’te %4,4 düştü

19 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Kasım döneminde %4,3 düştü

16 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Ekim döneminde %4 düştü

18 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis