Japonya’da çelik talebinin 2025’in son çeyreğinde %3,5 gerilemesi bekleniyor

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının (METI) açıkladığı verilere göre 2025 yılının son çeyreğinde Japonya'nın ham çelik talebinin 2024 yılı son çeyreğine göre %2,4 düşmesi ve önceki çeyreğe göre ise %1,2 artarak 20,23 milyon mt olması bekleniyor.

Son çeyrekte Japonya'da ihracat dâhil olmak üzere toplam çelik talebinin 18,47 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek üçüncü çeyreğe kıyasla %0,4 artması ve 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen talebe göre %3,5 oranında düşmesi bekleniyor. Söz konusu toplam talep içinde ihracat piyasaları talebinin üçüncü çeyreğe kıyasla %0,6, 2024 yılının son çeyreğine kıyasla ise %6,1 oranında azalarak 6,20 milyon mt olması tahmin ediliyor.

Öte yandan Ekim-Aralık döneminde Japonya'nın toplam çelik talebi içinde karbon çeliği talebinin yıllık bazda %3,6 düşüş ve önceki çeyreğe göre %1 artışla 14,72 milyon mt olması, vasıflı çelik talebinin de yıllık %3, çeyreklik bazda ise %1,8 düşüşle 3,75 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

Bakanlığa göre ihracata yönelik düşüş beklentileri Çin çıkışlı elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla Japon otomobil üreticilerinin pazar payının gerilemesi, Güneydoğu Asya ve Avrupa’daki ekonomik yavaşlamalar ve Japonya’ya karşı uygulanan ticaret önlemlerinin devam eden etkisinden kaynaklanıyor. METI, Çin’de kötüleşen çelik arz-talep dengesinin çevre pazarlara etkisi ile ABD’nin vergi politikalarındaki gelişmelerin etkilerinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.