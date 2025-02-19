Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2024’te %4,4 düştü

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %4 artış ve yıllık %5,4 düşüşle 3,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2024’ün tamamında yerel çelik tüketimi yıllık %4,4 düşüşle 43,34 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılda inşaat sektöründe çelik tüketimi 2023’e kıyasla %6,1 düşüş göstererek 8,32 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %7,4 düşüşle 10,77 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %0,9 artışla 2,89 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.