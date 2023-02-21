Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2022 yılında %7,9 azaldı

Salı, 21 Şubat 2023 09:55:08 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,8 ve yıllık %15,3 düşüşle 3,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın tamamında yerel çelik tüketimi yıllık %7,9 düşüşle 46,56 milyon mt oldu.

2022 yılında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %6,4 düşüş göstererek 9,76 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %9,7 düşerek 10,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %6,9 artışla 2,84 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.