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Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2021 yılında %11,5 arttı

Cuma, 18 Şubat 2022 11:20:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2021 yılının Aralık ayında, Japonya’nın yerel çelik tüketimi önceki yılın aynı ayına kıyasla %1,1 düşüş ve Kasım ayına göre %7,9 artışla 4,37 milyon mt oldu. Bununla birlikte 2021 yılında Japonya’daki yerel çelik tüketimi yıllık %11,5 artışla 50,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Japonya inşaat sektöründe kullanılan çelik ürünlerin tüketimi yıllık %4,4 artış göstererek 10,41 milyon mt olurken; Japon otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık bazda %12,1 artarak 11,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılında Japonya’nın gemi inşaat sektöründe ise 2020 yılına kıyasla %13,9 düşüşle 2,65 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Uzak Doğu  tüketim  Japonya  |  benzer haberler »

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