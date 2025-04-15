Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Şubat ayında aylık %2,6 yükseldi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Şubat ayında aylık %2,6 ve yıllık bazda %8 artışla 395.090 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %46,8’i iç piyasaya, kalan %53,2’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Şubat ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %3,9 ve yıllık %17 düşüşle 616.735 mt olurken, stokların %72,9’u çelik imalatçıları, %27,1’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %10,6 ve yıllık %8 düşüşle 369.594 mt oldu.