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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ocak'ta aylık %0,6 geriledi

Salı, 18 Mart 2025 11:45:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %0,6 düşüş ve yıllık bazda %9 artışla 381.274 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %50,5’i iç piyasaya, kalan %49,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ocak ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %4,2 artış ve yıllık %9,6 düşüşle 639.689 mt olurken, stokların %72,7’si çelik imalatçıları, %27,3’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %19,7 artış ve yıllık %9,8 düşüşle 407.239 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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