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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Şubat ayında aylık %3,6 yükseldi

Perşembe, 18 Nisan 2024 11:38:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Şubat ayında aylık %3,6 artış ve yıllık bazda %4,4 düşüşle 362.409 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %51,1’i iç piyasaya, kalan %48,9’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Şubat ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %5,1 ve yıllık %1,7 artışla 742.820 mt olurken, stokların %73’ü çelik imalatçıları, %27’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %11,8 düşüş ve yıllık %9,6 artışla 398.208 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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