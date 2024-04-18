Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Şubat ayında aylık %3,6 yükseldi

Perşembe, 18 Nisan 2024 11:38:54 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Şubat ayında aylık %3,6 artış ve yıllık bazda %4,4 düşüşle 362.409 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %51,1’i iç piyasaya, kalan %48,9’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Şubat ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %5,1 ve yıllık %1,7 artışla 742.820 mt olurken, stokların %73’ü çelik imalatçıları, %27’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %11,8 düşüş ve yıllık %9,6 artışla 398.208 mt oldu.