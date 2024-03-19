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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ocak ayında aylık %12,6 düştü

Salı, 19 Mart 2024 11:20:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %12,6 ve yıllık bazda %1,8 düşüşle 350.680 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %48,6’sı iç piyasaya, kalan %51,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ocak ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %7,1 artış ve yıllık %5 düşüşle 708.729 mt olurken, stokların %72,9’u çelik imalatçıları, %27,1’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %19,6 ve yıllık %3,9 artışla 454.017 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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