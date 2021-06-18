Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Nisan’da aylık %22,5 düştü

Cuma, 18 Haziran 2021 10:39:15 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Nisan ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %22,5 düşüş ve önceki yılın Nisan ayına göre %11,4 artışla 401.681 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %57’si yerel piyasaya, kalan %43’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Nisan ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %8,5 artış ve yıllık %3,2 düşüşle 760.348 mt olurken, stokların %79’u çelik imalatçıları, %21’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %7,9 düşüş ve yıllık %37,7 artışla 461.263 mt oldu.