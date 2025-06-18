Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Nisan ayında aylık %17,3 düştü

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %17,3 ve yıllık bazda %4,3 düşüşle 346.554 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %54,6’sı iç piyasaya, kalan %45,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Nisan ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %7,6 artış ve yıllık %9,8 düşüşle 666.516 mt oldu. Stokların %74,8’i çelik imalatçıları, %25,2’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %6,5 düşüş ve yıllık %10,6 artışla 393.691 mt oldu.