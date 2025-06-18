 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Nisan ayında aylık %17,3 düştü

Çarşamba, 18 Haziran 2025 14:16:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %17,3 ve yıllık bazda %4,3 düşüşle 346.554 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %54,6’sı iç piyasaya, kalan %45,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Nisan ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %7,6 artış ve yıllık %9,8 düşüşle 666.516 mt oldu. Stokların %74,8’i çelik imalatçıları, %25,2’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %6,5 düşüş ve yıllık %10,6 artışla 393.691 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de spot soğuk sac fiyatları düşerken, sıcak sac fiyatları cansız talep nedeniyle yatay

19 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Liberty Galati yüksek fırınındaki arıza sebebiyle üretimine yeniden ara verdi, Romanya'da sıcak sac fiyatları yatay

13 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye spot yassı mamul piyasası tatilin ardından sessiz ancak sıcak sac fiyatları baskı altında

12 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları yatay seyrediyor

30 May | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları halen baskı altında

29 May | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları yatay, satışlar bir miktar toparlandı

23 May | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları olumsuz görünüm sebebiyle yatay

22 May | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları biraz gevşedi, üretici sessizliğini koruyor

16 May | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mart ayında aylık %6,6 arttı

16 May | Çelik Haberler

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları cansız talep ve sıcak rulo sac segmentindeki düşüşten etkilendi

15 May | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis