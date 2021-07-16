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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mayıs’ta aylık %6,4 arttı

Cuma, 16 Temmuz 2021 10:21:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %6,4 ve önceki yılın Mayıs ayına göre %47,1 artışla 424.941 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %51’i yerel piyasaya, kalan %49’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Mayıs ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %5,1 ve yıllık %2 artışla 802.287 mt olurken, stokların %78’i çelik imalatçıları, %22’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %0,5 ve yıllık %60,2 artışla 464.213 mt oldu.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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