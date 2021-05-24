Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mart’ta aylık %17,1 arttı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 10:34:15 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %17,1 ve önceki yılın Mart ayına göre %2,7 artışla 516.430 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %54’ü yerel piyasaya, kalan %46’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Mart ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %2,3 ve yıllık %13,5 düşüşle 701.142 mt olurken, stokların %78’i çelik imalatçıları, %22’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %16,4 ve yıllık %2 artışla 499.554 mt oldu.