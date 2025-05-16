Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mart ayında aylık %6,6 arttı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Mart ayında aylık %6,6 artış ve yıllık bazda %6,3 düşüşle 419.242 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %45,6’sı iç piyasaya, kalan %54,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Mart ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık nispeten yatay seyrederken, yıllık %9,8 düşüşle 617.730 mt oldu. Stokların %73’ü çelik imalatçıları, %27’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %13,8 ve yıllık %7,7 artışla 419.517 mt oldu.