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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mart ayında aylık %24,6 yükseldi

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 12:00:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Mart ayında aylık %24,6 ve yıllık bazda %3 düşüşle 455.906 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %45,9’u iç piyasaya, kalan %54,1’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Mart ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %8 ve yıllık %1,6 düşüşle 683.436 mt olurken, stokların %69,4’ü çelik imalatçıları, %30,6’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %1,4 ve yıllık %2,6 düşüşle 396.262 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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