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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Kasım’da aylık %5,9 azaldı

Salı, 21 Ocak 2025 12:20:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,9 ve yıllık bazda %5,4 artışla 377.152 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52’si iç piyasaya, kalan %48’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Kasım ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2,8 düşüş ve yıllık %4,9 artışla 656.050 mt olurken, stokların %73,5’i çelik imalatçıları, %26,5’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %8,5 ve yıllık %4,3 düşüşle 357.976 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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