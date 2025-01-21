Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Kasım’da aylık %5,9 azaldı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,9 ve yıllık bazda %5,4 artışla 377.152 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52’si iç piyasaya, kalan %48’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Kasım ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2,8 düşüş ve yıllık %4,9 artışla 656.050 mt olurken, stokların %73,5’i çelik imalatçıları, %26,5’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %8,5 ve yıllık %4,3 düşüşle 357.976 mt oldu.