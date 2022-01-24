Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Kasım’da aylık %11 arttı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 10:41:12 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %11 ve önceki yılın Kasım ayına göre %19 artışla 496.660 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %55’i yerel piyasaya, kalan %45’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Kasım ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda neredeyse değişim göstermeyerek ve yıllık %21,8 artarak 859.117 mt olurken, stokların %75’i çelik imalatçıları, %25’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %9 ve yıllık %14,1 artışla 495.880 mt oldu.