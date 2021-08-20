Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Haziran’da aylık %13,9 arttı

Cuma, 20 Ağustos 2021 10:46:40 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Haziran ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %13,9 ve önceki yılın Haziran ayına göre %88,3 artışla 484.769 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %51’i yerel piyasaya, kalan %49’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Haziran ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %1,5 düşüş ve yıllık %6,8 artışla 789.735 mt olurken, stokların %77’si çelik imalatçıları, %23’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %1,5 ve yıllık %124,1 artışla 472.182 mt oldu.