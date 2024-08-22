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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Haziran ayında aylık %11,6 düştü

Perşembe, 22 Ağustos 2024 10:53:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %11,6 ve yıllık bazda %19,3 düşüşle 345.231 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %50,5’i iç piyasaya, kalan %49,5’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Haziran ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2,4 ve yıllık %9,1 artışla 685.960 mt olurken, stokların %72,1’i çelik imalatçıları, %27,9’u ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %5,4 ve yıllık %6,3 düşüşle 361.141 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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