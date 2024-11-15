Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Eylül’de aylık %27,2 yükseldi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %27,2 ve yıllık bazda %6,9 artışla 437.430 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %38,7’si iç piyasaya, kalan %61,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Eylül ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %6,5 düşüş ve yıllık %5,5 artışla 680.324 mt olurken, stokların %71,8’i çelik imalatçıları, %28,2’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %3,5 düşüş ve yıllık %4,5 artışla 390.104 mt oldu.