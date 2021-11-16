Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Eylül’de aylık %12,6 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 11:33:22 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %12,6 ve önceki yılın Eylül ayına göre %20,9 artışla 481.717 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %47’si yerel piyasaya, kalan %53’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Eylül ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %5,8 düşüş ve yıllık %23,8 artışla 850.902 mt olurken, stokların %76’sı çelik imalatçıları, %24’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %3,6 düşüş ve yıllık %36,1 artışla 481.712 mt oldu.