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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ekim’de aylık %6,7 düştü

Cuma, 17 Aralık 2021 10:11:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %6,7 düşüş ve önceki yılın Ekim ayına göre %19,9 artışla 448.718 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %50’si yerel piyasaya, kalan %50’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Ekim ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %0,3 ve yıllık %24,3 artışla 855.140 mt olurken, stokların %74’ü çelik imalatçıları, %26’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %6,4 düşüş ve yıllık %20,4 artışla 451.587 mt oldu.


Etiketler: yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »


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