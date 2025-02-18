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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Aralık’ta aylık %2 yükseldi

Salı, 18 Şubat 2025 13:44:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2 artış ve yıllık bazda %4,5 düşüşle 383.088 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %49,7’si iç piyasaya, kalan %50,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Aralık ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %6,6 düşüş ve yıllık %1,3 artışla 613.291 mt olurken, stokların %71’i çelik imalatçıları, %29’u ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %4,9 ve yıllık %10,6 düşüşle 339.392 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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