Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ağustos’ta aylık %20,1 azaldı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,1 ve yıllık bazda %16,5 düşüşle 341.926 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %44,1’i iç piyasaya, kalan %55,9’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ağustos ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %9,7 ve yıllık %7,6 artışla 732.033 mt olurken, stokların %75,2’si çelik imalatçıları, %24,8’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %1,1 ve yıllık %5,9 düşüşle 406.559 mt oldu.