 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ağustos’ta aylık %20,1 azaldı

Pazartesi, 21 Ekim 2024 11:09:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,1 ve yıllık bazda %16,5 düşüşle 341.926 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %44,1’i iç piyasaya, kalan %55,9’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ağustos ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %9,7 ve yıllık %7,6 artışla 732.033 mt olurken, stokların %75,2’si çelik imalatçıları, %24,8’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %1,1 ve yıllık %5,9 düşüşle 406.559 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları cansız talep sebebiyle aynı kaldı

18 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları durgun alımlara rağmen biraz daha arttı

17 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Romanyalı yassı mamul üreticisi tekliflerini geri çekerken tüccarlar artış deniyor

11 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları bir kez daha arttı

09 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul tüccarları fiyatları düşürdü

04 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları üreticilerin sıcak rulo sac fiyatlarıyla aynı seyri izledi

02 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yerel yassı mamul fiyatları indirimler alıcıların ilgisini çekmediği için yatay

25 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Temmuz’da aylık %22,7 yükseldi

16 Eyl | Çelik Haberler

Romanya’da yassı mamul fiyatları belirsiz görünüm nedeniyle yatay

13 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Stok fazlasına ve zayıf talebe rağmen Türkiye spot yassı mamul piyasası yatay seyretti

12 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis