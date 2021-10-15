Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ağustos’ta aylık %10 düştü

Cuma, 15 Ekim 2021 09:50:17 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %10 düşüş ve önceki yılın Ağustos ayına göre %27,3 artışla 433.176 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %50’si yerel piyasaya, kalan %50’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Ağustos ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %8,7 ve yıllık %15,7 artışla 846.357 mt olurken, stokların %78’i çelik imalatçıları, %22’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %6,5 ve yıllık %49,3 artışla 501.075 mt oldu.