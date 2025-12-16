Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Ekim ayında %2,2 azaldı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %2,2 ve yıllık bazda %6,5 düşüşle 374.483 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %54,8’i iç piyasaya, kalan %45,2’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ekim ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %1 artış ve yıllık %1,4 düşüşle 665.732 mt oldu. Stokların %75,9’u çelik imalatçıları, %24,1’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %11,6 artış ve yıllık %2,6 düşüşle 381.065 mt oldu.