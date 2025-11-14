 |  Giriş 

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Eylül ayında %2,1 yükseldi

Cuma, 14 Kasım 2025 12:29:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %2,1 artış ve yıllık bazda %11,9 düşüşle 384.477 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %54,4’ü iç piyasaya, kalan %45,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Eylül ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %6,1 ve yıllık %3,9 düşüşle 657.570 mt oldu. Stokların %72,9’u çelik imalatçıları, %27,1’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.
 
Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %21,5 ve yıllık %13,2 düşüşle 341.494 mt oldu.

Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

