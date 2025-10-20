Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Ağustos ayında %9,1 azaldı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %9,1 düşüş ve yıllık bazda %9,4 artışla 376.317 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %45,7’si iç piyasaya, kalan %54,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ağustos ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %9,1 artış ve yıllık %3,8 düşüşle 700.183 mt oldu. Stokların %74,4’ü çelik imalatçıları, %25,6’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %9,7 ve yıllık %7,5 düşüşle 434.480 mt oldu.