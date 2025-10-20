 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Ağustos ayında %9,1 azaldı

Pazartesi, 20 Ekim 2025 13:58:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %9,1 düşüş ve yıllık bazda %9,4 artışla 376.317 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %45,7’si iç piyasaya, kalan %54,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ağustos ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %9,1 artış ve yıllık %3,8 düşüşle 700.183 mt oldu. Stokların %74,4’ü çelik imalatçıları, %25,6’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %9,7 ve yıllık %7,5 düşüşle 434.480 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya yassı çelik piyasasında fiyatlar yatay, tüccarlar AB piyasasının fiyat artışlarına cevabını bekliyor

17 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye yassı mamul spot piyasasında sıcak sac fiyatları aynı kaldı, soğuk sac fiyatları geriledi

16 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları cansız talep nedeniyle yatay, yukarı yönlü baskılar arttı

10 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları geleceğe yönelik belirsizlik nedeniyle yatay

09 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları yatay, Liberty Galati işçileri belirsizlikten şikayetçi

02 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları piyasadaki zorlu koşullara rağmen aynı kaldı

02 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları hala yatay, Liberty Galati’nin görünümü kırılgan ve belirsiz

26 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya uzun mamul piyasası zayıf talep ve kotalara ilişkin kaygılardan dolayı yatay

25 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları piyasadaki zorlu koşullara rağmen aynı kaldı

25 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Temmuz ayında %14,4 yükseldi

22 Eyl | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,6 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,6 mm
Genişlik:  1.200 mm
Boy:  2.400 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,6 mm
Genişlik:  756 mm
Boy:  1.955 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis