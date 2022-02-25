﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak’ta %39,6 düştü

Cuma, 25 Şubat 2022 13:59:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gümrük istatistiklerine göre, bu yılın Ocak ayında Japonya’nın hurda ihracatı bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 500.986 mt’a kıyasla %39,6 düşüş göstererek 302.422 mt oldu.

Söz konusu ayda Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %44,1 artışla 224.550 mt hurda ithal eden Güney Kore oldu. Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülkeler arasında Güney Kore’yi, sırasıyla %83,9 düşüşle 32.848 mt ile Vietnam ve %83,7 düşüşle 12.503 mt’a ulaşan Tayvan izledi.

Ayrıca söz konusu dönemde Japonya’dan Malezya’ya yapılan hurda sevkiyatları 2021 yılının Ocak ayında kaydedilen 19.770 mt’a kıyasla düşerek 11.501 mt’a geriledi.


Etiketler: hammaddeler  hurda  ith/ihr istatistikleri  Japonya  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

22 Şub

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,2 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Şub

Pakistan’ın hurda ithalatı Ocak ayında %19,7 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Şub

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak ayında %12,9 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Şub

Japonya’nın çelik ihracatı 2021’de %7 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Oca

Japonya’nın hurda ihracatı 2021’de %22 düştü