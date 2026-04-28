Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Mart döneminde %9,8 düşüş kaydetti

Gümrük istatistiklerine göre Japonya’nın hurda ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 645.445 mt’a kıyasla %7,6 düşüşle 596.603 mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülke yıllık %9,8 düşüşle 1,68 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Japonya’dan en fazla hurda ithal eden ülke yıllık %8,9 düşüşle 763.398 mt hurda ithal eden Vietnam oldu. Vietnam’ı, yıllık %13,6 artışla 311.271 mt çelik ithal eden Güney Kore ve %18,4 düşüşle 288.423 mt’a gerileyen Bangladeş takip etti.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan Tayland’a yapılan hurda sevkiyatları 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 58.379 mt’a kıyasla artış göstererek 111.069 mt oldu.